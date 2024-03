Tłumy na zielonogórskiej giełdzie. Wielkanocne dekoracje, antyki, cenne skarby | ZDJĘCIA

Wszystko na Wielkanoc

Marzec to miesiąc, w którym obchodzić będziemy Wielkanoc (30 marca: Wielka Sobota, 31 marca: Wielkanoc), dlatego nie dziwi fakt, że najwięcej ludzi decyduje się na zakup świątecznych akcentów w postaci palm, koszyczków, obrusów na stół w wielkanocne wzory, stroików oraz rozmaitych dekoracji. Na giełdzie można kupić to wszystko, a nawet jeszcze więcej!

- Wielkanoc tuż, tuż. Trzeba kupić kilka drobiazgów i odkąd pamiętam zawsze tu jestem. Chodzi o to, żeby kupić wszystko za jednym razem, a nie błądzić od sklepu do sklepu, bo w każdym dostaniemy coś innego. Przyjeżdżam na giełdę, biorę co chcę, wracam do domu i mam święty spokój - mówi nam z przymrużeniem oka pan Witold z Chynowa.