Tłusty Czwartek 2024 w Zielonej Górze. Co mają w ofercie zielonogórskie cukiernie? Ile zapłacimy za pączki?

Przygotowania trwają już od kilku dni. Choć tradycyjne pączki z dżemem są niezastąpione to klienci oczekują większej różnorodności. Coraz częściej pojawiają się opcje wegańskie, bezglutenowe, dietetyczne czy proteinowe. W popularnych pączkarniach możemy spotkać także pączki z czekoladą, budyniem, karmelem, w tym roku jednak niemal każda cukiernia ma w swojej ofercie pączki z nadzieniem pistacjowym. To prawdziwy hit!

Dlaczego pistacje?

Wypieki zawierające pistacje cieszą się ogromną popularnością dzięki wyjątkowemu smakowi oraz wysokiej wartości odżywczej, co sprawia, że mogą być postrzegane jako zdrowsza i ekskluzywna alternatywa w porównaniu do innych słodyczy. Dodatkowo pistacje stanowią element nowatorskiego podejścia w kuchni. W zielonogórskich cukierniach za pączka z nadzieniem pistacjowym w tym roku trzeba zapłacić od 12 do nawet 15 zł za sztukę. Jak reagują klienci?

Pysznie wyglądają. Wolę zjeść takiego jednego za 12 zł co ma dobry skład i smak (jeśli nie robię sama), niż 12 pączków za 12 zł co ma paskudny skład i smakuje tak sobie – komentuje pani Wiola pod postem jednej z zielonogórskich cukierni. - 12 zł to drogie, ale jak ktoś ma ochotę, to dlaczego nie – dodaje pani Bogusława.