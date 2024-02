To będzie hodowla owadów na niespotykaną skalę! Trafią do psiej i kociej karmy. Nowatorska fabryka w Lubuskiem prawie gotowa

- Trwają gorące przygotowania do uruchomienia zakładu, który przyniesie znaczący impuls dla całej branży w Europie – mówi Rafał Szczelina, dyrektor budowanego zakładu HiProMine w Karkoszowie. - To już ostatni etap prac, trwają odbiory budowlane oraz montaż urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji – tłumaczy. - Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z założeniami, już za kilka tygodni uruchomiona zostanie produkcja – dodaje.