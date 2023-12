Gorzów kontra Polkowice. Klasyk w ekstraklasie koszykarek na otwarcie Areny Gorzów

Bilety na klasyk Orlen Basket Ligi Kobiet sprzedają się, jak ciepłe bułeczki. Wejściówki będą do nabycia do ostatniej chwili przed meczem również w obiekcie przy ul. Słowiańskiej. Kibice będą mogli wchodzić na trybuny od godz. 17.00, samo spotkanie rozpocznie się o 18.00. AZS AJP zapowiedział, iż na widowni zasiądzie dodatkowo 500 dzieci z klubowych szkółek, prowadzonych w województwach lubuskim i zachodniopomorskim.

Zagrają liderki z wiceliderkami

– Zmierzymy się z wicemistrzyniami Polski, zespołem, który najpewniej awansuje w tym sezonie do czołowej „ósemki” Euroligi – przypomniał trener gorzowianek Dariusz Maciejewski . – By sięgnąć po zwycięstwo, musimy zagrać wybitnie.

Małym problemem akademiczek jest fakt, iż przed sobotnim spotkaniem odbędą w Arenie Gorzów tylko jeden trening, w piątek. Ich rywalki z Polkowic zapoznają się z obiektem w dniu meczu. Rola swoistych „testerów” - w organizacyjnym znaczeniu tego słowa - przypadła rezerwom Enei AZS AJP. W czwartek rozegrały w Arenie Gorzów awansem (z 13. kolejki) swój pierwszoligowy pojedynek z rezerwami Enei AZS Poznań. Po to, by sprawdzić halę. Mecz był zamknięty dla postronnych bserwatorów, nawet dla dziennikarzy.

Marzą o powrocie do Euroligi

Działacze gorzowskiego klubu nie ukrywają, że marzy się im powrót na europejskie salony, czyli do Euroligi. Droga do tych ekskluzywnych rozgrywek wiedzie jednak przez sukces w rodzimej ekstraklasie.

– By znaleźć się w Eurolidze, wcześniej musimy co najmniej awansować do ligowego finału – przypomniał Maciejewski. – Na razie gramy co trzy dni, na przemian w krajowych rozgrywkach i europejskim pucharze. Nie ma zbyt wiele czasu na trenowanie, jednak sami wybraliśmy taką formę rozwoju.