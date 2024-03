To już dziewiąty medal AZS-u AJP Gorzów! Tak koszykarki świętowały srebro

To była ogromna promocja żeńskiej koszykówki. W czwartek, 14 marca w Arenie Gorzów rozgrywane było drugie finałowe spotkanie Orlen Basket Ligi Kobiet w sezonie 2023/2024, które oglądało ponad 4 tys. widzów. Rywalizacja prowadzona była do dwóch zwycięstw, więc po porażce we wtorek w Polkowicach gorzowianki, marząc o mistrzostwie, musiały wygrać u siebie. Niestety, choć był moment, że prowadziły nawet trzynastoma punktami, ostatecznie musiały uznać wyższość rywalek. Polkowiczanki wygrały z nimi 83:79 i to one mogły wznieść w górę złoty puchar w kształcie piłki do koszykówki. Gorzowiankom na pocieszenie pozostał srebrny puchar i srebrne medale. Też są piękne!