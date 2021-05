To lubuskie miasteczko w promieniach słońca wygląda bajkowo. I ma najdroższe komórki w Europie

Spacer po Bytomiu pozwala oszacować kamienie milowe tej rewolucji, której dziwią się nawet ludzie, którzy pamiętają przedwojenny Bytom. Zapyziałą mieścinkę, szarą ze wspomnieniem świetności.

Teraz jest bardziej zadbany niż "za Niemca". Jak przyjemnie coś takiego napisać, chociaż sam włodarz miasta twierdzi, że irytuje go, ze wciąż tylko odtwarza to, co było kiedyś.