To nie koniec przymrozków! Jest kolejne ostrzeżenie IMGW dla Lubuskiego

Wysokie temperatury na początku kwietnia spowodowały, że wegetacja wielu roślin gwałtownie przyspieszyła. Przymrozki, które od kilku dni występują w nocy i nad ranem zniszczyły kwiaty, młode liście czy nawet zawiązki owoców. Właściciele upraw załamują ręce. Niestety Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie ma dobrych informacji. Nachodząca noc znowu będzie bardzo zimna.

Wg prognoz meteorologów temperatura powietrze spadnie do -2 st. C, przy gruncie do -4 st.

Alert pogodowy dotyczy mieszkańców powiatów:

gorzowskiego i Gorzowa Wielkopolskiego,

krośnieńskiego,

międzyrzeckiego,

nowosolskiego,

słubickiego,

strzelecko-drezdeneckiego,

sulęcińskiego,

świebodzińskiego,

wschowskiego,

zielonogórskiego i Zielonej Góry

żagańskiego,

żarskiego.

Ostrzeżenie przez przyrozkami obowiązuje od godz. 21.00 we wtorek, 23 kwietnia do godz. 8.00 dnia następnego.

Czytaj także: Niesamowite. Śmigłowiec chronił lubuskie winnice przed przymrozkami. Takiej akcji jeszcze w Polsce nie było. Czy się udało?