Niesamowite. Śmigłowiec chronił lubuskie winnice przed przymrozkami. Takiej akcji jeszcze w Polsce nie było. Czy się udało?

Tegoroczna wiosna jest wyjątkowo kapryśna. Po niemal 30-stopniowych upałach przyszło mocne ochłodzenie. Temperatury spadają nocami nawet do kilku stopni poniżej zera. Jak się okazuje, w uprawie winorośli w polskim klimacie największym wrogiem są przymrozki — szczególnie wiosenne, które przychodzą niespodziewanie.

Trudy uprawy

Zielona Góra to polska stolica winiarstwa. Mówi się, że tradycje uprawy winorośli sięgają nawet 1150 roku. Obecnie w województwie lubuskim znajduje się wiele winnic, które te tradycje odtwarzają, z pasją tworząc jakościowe trunki. Niestety ostatnie dni mogły zaprzepaścić prace nad tegorocznymi plonami. Dla młodych, delikatnych winorośli mróz może być zabójczy. Ostatnie noce oznaczały dla właścicieli upraw heroiczną walę z niskimi temperaturami.

Walka z pogodą

Winiarze, mierząc się ujemnymi temperaturami, są w stanie zrobić wiele. Zwykle w takich sytuacjach plony ogrzewane są pochodniami rozstawionymi co kilka metrów na polach. Tak też było i tym razem, jednak mróz był za duży, potrzebna była pomoc z powietrza. We wspólnej akcji ratowania plonów wzięło sześć lubuskich winnic mieszczących się w okolicach Zaboru i Łazu — Winnica Trojan, Winnica Ingrid, Winnica Julia, Winnica Vae Soli, Winnica Miłosz i Winnica Żelazny. Helikopter oblatywał powierzchnię ok. 14 hektarów.