To woła o pomstę do nieba. Oni naprawdę zrobili to na drodze. Nie uwierzysz, co wyprawiają w Lubuskiem kierowcy!

Albo nie wiedzą co to strach, albo są oswojeni z głupotą. Bo jak to inaczej wytłumaczyć? Te mocne słowa dotyczą tego, co wyprawiają niektórzy kierowcy na lubuskich drogach. Gwarantujemy wam, że po zapoznaniu się z przypadkami z naszego materiału nie będziecie w stanie uwierzyć, że to naprawdę miało miejsce! I nie są to historie wymyślone. Możecie tylko domyślać się, jakie miny mieli policjanci interweniujący w tych wszystkich przypadkach. Wyobraźnia niektórych osób siedzących za kółkiem (a raczej jej brak) woła o pomstę do nieba. Oto co dzieje się na drogach w waszym regionie. Nie uwierzycie, jak zobaczycie! CZYTAJ DALEJ >>>



Obejrzyj film: Szaleniec w hondzie jechał na czołówkę w Zielonej Górze: