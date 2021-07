Tomasz Gollob komplementuje Patryka Dudka, lidera Falubazu Zielona Góra. „W tym roku jedzie znakomicie”

Tomasz Gollob komplementował lidera ekstraligowego Falubazu Zielona Góra przy okazji transmitowanego w nSport+ meczu pierwszej ligi Polonii Bydgoszcz z Wybrzeżem Gdańsk. Mistrz świata z 2010 roku został zaproszony do meczowego studia w roli eksperta. Bydgoszczanie wygrali wysoko (59:31), a w ich barwach bardzo dobrze spisał się 16-letni junior Wiktor Przyjemski, kreowany od jakiegoś czasu nawet na następcę Tomasza Golloba. Przy okazji komentowania jazdy zawodnika Polonii, prowadząca studio Karolina Wieszczycka zwróciła się do Tomasza Golloba: - Wiemy, że jego idolem jest Patryk Dudek. To może być taki drugi Patryk Dudek?

Były żużlowiec odpowiedział: - Oczywiście, nawet mu tego życzę. Każdy zawodnik ma kogoś przed sobą, ja miałem Hansa Nielsena, on ma Patryka Dudka. Całe szczęście, że patrzy na Polaka, który mu imponuje. Patryk w tym roku jedzie znakomicie, szybko, bardzo dobrze. Nie mówię o całym zespole, ale o jego jeździe. Jest w świetnej formie. Oby tak dalej. Wiktor, patrz na Dudka, bądź tak szybki, jak on i ucz się.