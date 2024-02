TOP 10. Oto najczęściej popełniane błędy na egzaminie z prawa jazdy. Z czym kompletnie nie radzą sobie Lubuszanie? | WIDEO, ZDJĘCIA

– Potrącenie pachołka albo wyjazd kołami poza stanowisko, świadczy o braku umiejętności właściwej obserwacji – wyjaśnia R. Uździcki. – Słupek tylko odzwierciedla promień, po jakim powinniśmy się poruszać do przodu i do tyłu. Nie postawimy tam człowieka. Idealna sytuacja by była, gdyby zawsze paliło się zielone światło, żebyśmy byli sami i nikomu nie zajechali drogi. Jeśli ktoś nie potrafi wykonać prostego manewru, strach wyjechać gdziekolwiek z tą osobą, żeby ona prezentowała swoje umiejętności w mieście, bo na pewno nie są one za wysokie. Plac to weryfikacja, czy są podstawy, które dana osoba miała wchłonąć i się ich nauczyć, czy program został zrealizowany.