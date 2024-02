Tragiczny finał próby policyjnego zatrzymania we Wschowie. Nie żyje znany gangster!

Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji przyszli we wtorek rano do jednego z domów we Wschowie. Mieszkał tam pięćdziesięciosześciolatek, którym miał zostać zatrzymany w sprawie zabójstwa z lat dziewięćdziesiątych. Gdy funkcjonariusze próbowali dostać się do mieszkania podejrzanego, za drzwiami usłyszeli strzał.