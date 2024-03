Lubuska policja ma nowych zastępców. To doświadczeni funkcjonariusze

To oni otrzymali służbowe awanse

Młodszy inspektor Rafał Banach to doświadczony oficer, który służbę w Policji rozpoczął w 2000 roku. 24-letnie doświadczenie służbowe pozwoliło realizować ustawowe zadania policjanta w różnych komórkach i jednostkach. Pierwsze policyjne kroki młodszy inspektor Rafał Banach stawiał w pionie prewencji Komisariatu Policji we Wronkach, a następnie w Komendzie Powiatowej Policji w Szamotułach. Następnie pełnił służbę w Wydziale Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, gdzie od 2016 roku piastował stanowisko zastępcy naczelnika, a od 2020 roku naczelnika wydziału. Od 12 lipca 2021 roku, jako Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim, nadzoruje pion logistyczny garnizonu lubuskiego. Nowy komendant ma 49 lat i jest absolwentem Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Inspektor Marcin Sapun wstąpił do służby w Policji w 1998 roku. Jest absolwentem Uniwersytetu Zielonogórskiego i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Swoją karierę zawodową rozpoczął w rodzinnym mieście, w Komendzie Powiatowej Policji w Żaganiu. Najpierw pełnił służbę w ogniwie patrolowo-interwencyjnym, a następnie pracował w Wydziale Dochodzeniowo–Śledczym. W 2003 roku rozpoczął służbę w Wydziale do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, a następnie w Centralnym Biurze Śledczym Policji. Od 2007 roku związany był z Komendą Miejską Policji w Zielonej Górze, gdzie pełnił funkcję Naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Wydziału Dochodzeniowo–Śledczego. W 2016 roku objął stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Słubicach, a następnie w grudniu tego samego roku został mianowany na stanowisko I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze. W 2021 roku został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Żaganiu. Inspektor Marcin Sapun podczas służby w Policji ukończył szereg szkoleń i kursów zawodowych. Był wielokrotnie nagradzany i odznaczany. Otrzymał między innymi Srebrny Medal „Za Długoletnią Służbę” oraz Srebrną i Brązową Odznakę "Zasłużony Policjant".