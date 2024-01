Transferowy hit Lechii Zielona Góra! Drużynę wzmocni Rafał Figiel

32-letni pomocnik to zawodnik rodem z województwa lubuskiego. Swoją karierę rozpoczynał w Pogoni Świebodzin, by potem przenieść się do UKP i Lechii Zielona Góra. Od 2013 roku grał jednak poza rodzimym regionem – głównie w I i II lidze, ale zaliczył także epizod w Ekstraklasie jako zawodnik Podbeskidzia Bielsko-Biała. Przez ostatnie cztery sezony reprezentował barwy GKS-u Katowice. W obecnej kampanii wystąpił w 11 spotkaniach Fortuna 1 Ligi.

To pierwszy tej zimy transfer przychodzący Lechii. Przypomnijmy, że wcześniej klub opuścili Mykyta Łoboda, Jakub Malec i Stanisław Wędzelewski.