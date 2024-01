Mecze piłkarskie przy sztucznym świetle w Zielonej Górze? To możliwe!

– Jakiś czas temu dostaliśmy obiekt przy ul. Wyspiańskiego, który staramy się stopniowo modernizować, oczywiście w ramach dostępnych sił i środków. Nadarzyła się okazja startu w budżecie obywatelskim i spróbujemy pozyskać środki na nawodnienie, które jest niezbędne do funkcjonowania boiska, żeby ten obiekt był jeszcze lepszy niż jest w tej chwili, a jest w stanie dobrym. No i oczywiście oświetlenie, którego brakuje na wielu boiskach w naszym mieście, tak że te dwie rzeczy są dla nas priorytetem – ocenia Tomasz Skrzypczak, wiceprezes Akademii Piłkarskiej Macieja Murawskiego – Cała baza jest pod jurysdykcją zielonogórskiego MOSiR-u i to on dba o te obiekty. My możemy taką cegiełkę dołożyć w formie tego, że postaramy się zdobyć fundusze, aby jeszcze usprawnić i ulepszyć całą infrastrukturę. Mamy nadzieję, że przy pomocy mieszkańców, ludzi o dobrych serduszkach nam się to uda.