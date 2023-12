Zielonogórscy piłkarze odpoczywają. Za chwilę ruszą przygotowania do wiosny

Transfery czas zacząć. Na razie tylko wychodzące

Okienko transferowe dopiero się rozkręca, ale już teraz wiemy, że z zielonogórskiego zespołu odeszło trzech zawodników. Barwy ligowego rywala, Odry Skrzynie Zając Bytom Odrzański, zasilił Mykyta Łoboda, który w Lechii grał od 2021 roku. Przez dwa sezony był jednym z filarów drużyny, strzelając przez ten czas 12 ligowych goli, ale w obecnej kampanii dostawał wyraźnie mniej minut. Teraz wraca do Bytomia Odrzańskiego, gdzie, co ciekawe, grał już w latach 2016-2019, ale wówczas Odra występowała w IV lidze i klasie okręgowej.

Drugim zawodnikiem, który opuścił szeregi Lechii, jest Jakub Malec, który do zespołu dołączył przed sezonem 2022/2023. Od samego początku trapiły go urazy, które dawały się we znaki również w obecnej kampanii. W związku z tym przez półtora roku młody skrzydłowy tylko 11 razy wystąpił w III lidze oraz dwukrotnie w Fortuna Pucharze Polski. Po zakończeniu ostatniej rundy zawodnik podjął decyzję o zawieszeniu butów na kołku – przynajmniej na jakiś czas.