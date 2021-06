Trener żużlowców Falubazu Zielona Góra Piotr Żyto przed meczem z Włókniarzem Częstochowa: Każdy zespół jest do „ugryzienia”

- Każdy zespół jest do „ugryzienia”. W meczu z GKM-em zaskoczył Matej Žagar, a przecież wszyscy chcieli go linczować. Mnie zresztą też. Pojechał dobrze, to była kwestia czasu. Gdyby wszyscy moi zawodnicy w jednym momencie odpalili tak dobrze, jak potrafią to robić, to dziś nie mielibyśmy żadnych problemów z pozycją w tabeli, a tak będziemy musieli szukać punktów. Włókniarz dosyć dobrze sobie ostatnio radzi, na pewno nie jest słaby, wygrywa przecież na wyjazdach, ale zapewniam, że chcemy i będziemy walczyć. Na razie, w rundzie rewanżowej meczu nie przegraliśmy, dlatego jest to dobry prognostyk przed kolejnym spotkaniem.