Remis, jak zwycięstwo! Żużlowcy Marwis.pl Falubazu Zielona Góra zaciekle bronią się przed spadkiem z PGE Ekstraligi

- Marzymy o tym, by wrócić z Grudziądza z pełną pulą, ale na to samo liczą rywale – mówił przed wyjazdem na mecz z GKM-em Piotr Protasiewicz, kapitan Falubazu. Odważniej jazdę swoich zawodników zapowiadał trener zielonogórskiego zespołu Piotr Żyto, który przed kamerami nSport+ stwierdził: - Zawodnicy wiedzą, że to jest kolejny ważny mecz, robią wszystko, żeby było dobrze, jestem pewien, że wyjedziemy z trzema punktami.