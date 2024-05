Trójka z Falubazu powalczy w IMP. Zawodnik Stali został rezerwowym

Za jedną z niespodzianek IMP Challenge z pewnością można uznać zwycięzcę całych zawodów. Pilskie zawody wygrał bowiem Paweł Przedpełski, który w tegorocznym sezonie PGE Ekstraligi ma dopiero 46. średnią biegopunktową pośród 66 startujących do tej pory zawodników.

Kolejną niespodzianką jest awans do części finałowej Roberta Chmiela, który jest zawodnikiem startującym na trzecim poziomie polskich rozgrywek. Był lepszy m.in. od Wiktora Przyjemskiego, który w ostatnią sobotę (25 maja) na torze w Pile wywalczył Brązowy Kask.

Fajfer tylko rezerwowym

Do finałów nie dostał się też Oskar Fajfer, zawodnik Stali Gorzów. Po trzech seriach startów znajdował się w ósemce premiowanej awansem. W kolejnych dwóch swoich wyścigach przyszło mu jednak startować z pierwszego pola, co – po przegranym starcie – utrudniało Fajferowi włączanie się do rywalizacji o wysokie pozycje. Stalowiec zajął w Pile dziewiątą pozycję i w finałach IMP przypadnie mu rola rezerwowego.