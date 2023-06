Trwa Lubuskie Lato Filmowe w Łagowie. Zobacz, co jeszcze się wydarzy

Za nami półmetek 52. festiwal Lubuskie Lato Filmowe. Do Łagowa ściągnęli miłośnicy kina, aby obejrzeć najnowsze produkcje twórców z Europy Środkowej i Wschodniej oraz najciekawsze filmy z historii polskiego kina. Organizatorzy zaplanowali pokazy ponad 170 filmów fabularnych, dokumentalnych, krótkich filmów fabularnych i etiud filmowych.

Święto kina w Łagowie

Lubuskie Lato Filmowe rozpoczęło się w niedzielę, 25 czerwca. Dla miłośników kina przygotowano wiele wspaniałych atrakcji. Oprócz seansów odbywają dyskusje, koncerty i spotkania ze znanymi ludźmi branży filmowej i gwiazdami prezentowanych na festiwalu produkcji. . Do Łagowa przyjechali m.in. Zbigniew Zamachowski, Xawery Żuławski, Gabriela Muskała, Paweł Łoziński, Ryszard Brylski i Andrzej Jakimowski. Nie zabrakło też znanych krytyków filmowych: Adriany Prodeus, Jerzego i Kuby Armaty, Krzysztofa Gierata i Jarosława Grzechowiaka.

100 seansów i ponad 170 filmów

Organizatorzy Lubuskiego Lata Filmowego zaplanowali 100 seansów, podczas których zostanie pokazanych ponad 170 filmów i etiud filmowych z Europy Środkowej i Wschodniej. Festiwal jest także okazją do wspomnień. Z okazji 65 rocznicy powstania Studia Miniatur Filmowych w Warszawie prezentowany jest dorobek tej wytwórni. Organizatorzy przypominają także role Jana Machulskiego oraz prezentują portrety twórców filmowych: Stanisława Lenartowicza i Edwarda Żebrowskiego. Odbywa się także autorki przegląd kina ukraińskiego, przygotowany przez Piotr Kotowskiego, twórcy Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu.

Organizatorzy Lubuskiego Lata Filmowego zapraszają również na przegląd festiwalowych hitów z minionego sezonu, etiud studenckich ze szkół filmowych z Polski, Niemiec, Węgier, Czech i Słowacji z lat 2020 – 2021.

Wielki finał Lubuskiego Lata Filmowego w sobotę, 1 lipca

Festiwalowi filmów towarzyszy konkurs Złote Grono Lubuskiego Lata Filmowego. Złote, Srebrne i Brązowe Grona zostaną przyznane w trzech kategoriach: filmy fabularne

filmy dokumentalne

krótkie filmy fabularne. O nagrody w kategorii filmów fabularnych ubiega się 15 produkcji: 107 matek / 107 Mothers / Cenzorka, reżyseria: Peter Kerekes Aktorzy drugoplanowi / Supporting Actors / Mellékszereplők, reżyseria: Árpád Sopsits Apokawixa / It Came from the Water, reżyseria: Xawery Żuławski Banger., reżyseria: Adam Sedlák Chleb i sól / Bread and Salt, reżyseria: Damian Kocur Dziewiąty krok / The 9th Step / 9-tas žingsnis, reżyseria: Irma Puzauskaite IO, reżyseria: Jerzy Skolimowski Johnny, reżyseria: Daniel Jaroszek Kobieta na dachu / Woman on the Roof, reżyseria: Anna Jadowska Ofiara / Victim / Oběť, reżyseria: Michal Blaško Silent Twins, reżyseria: Agnieszka Smoczyńska Słowo / The Word / Slovo, reżyseria: Beata Parkanová Strzępy / Shreds, reżyseria: Beata Dzianowicz Sześć tygodni / Six Weeks / Hat hét, reżyseria: Noemi Veronika Szakonyi Śubuk / Backwards, reżyseria: Jacek Lusiński.

Wręczenie nagród odbędzie się w sobotę, 1 lipca. Uroczystość poprzedzi koncert Jazz Film Ensemble. Hollywoodzkie przeboje wykonają: Adela Konop (śpiew), Maciej Afanasjew (skrzypce), Michał Mogiła (obój), Maciej Bąk (fortepian) i Bartosz Werachowski (gitara basowa).

Co jeszcze przed nami? Lubuskie Lato Filmowe - program na 29, 20 czerwca i 1 lipca

CZWARTEK, 29 CZERWCA DUŻA SALA LEŚNIK

12:30

Studio Miniatur Filmowych – 65 lat historii

Syn – reż. / dir. Ryszard Czekała, 10’

Silent Love – reż. / dir. Marek Kozakiewicz, Polska / Poland, 72’(kon. dok. / doc. comp.) 13:50

Czyim psem jestem? / Whose Dog Am I? / Ki kutyája vagyok én? – reż. / dir. Robert Lakatos, Węgry, Rumunia / Hungary, Romania, 80’ (kon. dok. / doc. comp.) 15:15

Jan Kapr. Opera dokumentalna / Kapr Code / KaprKód – reż. / dir. Lucie Králová, Czechy, Słowacja / Czech Republic, Slovakia, 91’ (kon. dok. / doc. comp.)

17:00

Śubuk / Backwards – reż. / dir. Jacek Lusiński, Polska / Poland, 112’ (kon. fab. / feat. comp.)

Spotkanie: Marta Malikowska 19:30

Studio Miniatur Filmowych – 65 lat historii

Apel – reż. / dir. Ryszard Czekała, 7’

Kobieta na dachu / Woman on the Roof – reż. / dir. Anna Jadowska, Polska, Francja, Szwecja / Poland, France, Sweden, 95’ (kon. fab. / feat. comp.) Spotkanie: Adam Bobik 21:45

Sześć tygodni / Six Weeks / Hat hét – reż. / dir. Noemi Veronika Szakonyi, Węgry / Hungary, 96’ (kon. fab. / feat. comp.) AMFITEATR 22:00

Na twoim miejscu / If I Were You – reż. / dir. Antonio Galdamez Munoz, Polska / Poland, 103’ (fab. / feat.)

MAŁA SALA LEŚNIK 11:30

Przegląd kina ukraińskiego - Dwa kolory: Żółty i Niebieski

Stop – zemlia – reż. / dir. Kateryna Gornostaj, Ukraina, / Ukraine, 122’ (fab. / feat.)

14:00

KONKURS KRÓTKIEJ FABUŁY

Na żywo / Live – reż. / dir. Mara Tamkovich, Polska / Poland, 14’ (kon. kr. fab. / short feat. comp.)

Followers. Odpalaj lajwa / Followers. Live Shooting – reż. / dir. Jakub Radej, Polska / Poland, 28’ (kon. kr. fab. / short feat. comp.)

Moje Stare / My Old Gals – reż. / dir. Natasza Parzymies, Polska / Poland, 25’ (kon. kr. fab. / short feat. comp.) 16:00

PANORAMA

Opowiedz mi o mnie / Tell Me My Story – reż. / dir. Maciej Miller, Polska / Poland, 22’ (dok. / doc.)

Moody – reż. / dir. Karolina Karwan, Tomasz Ratter, Polska / Poland, 30’ (dok. / doc.)

Sen wujka Vakho / Uncle Vakho’s Dream – reż. / dir. Joanna Rój, Polska / Poland, 22’ (dok. / doc.)

Tempo Home – reż. / dir. Kamil Bembnista, Polska / Poland, 20’ (dok. / doc.)

18:00

REPORTAŻ

Wagnerowcy. Najemnicy Putina / The Wagner Group. Putin’s Mercenaries – reż. / dir. Ewa Galica, Polska / Poland, 43 ’(dok. / doc.) 20:00

Wyższa Szkoła Sztuk Scenicznych w Bratysławie – VSMU

O zmarłych dobrze albo wcale / Rave to the Grave / O mŕtvych len v dobrom – reż. / dir. Vladimír Horník, 22’

Pusty zbiór / No Elements / Prázdna množina – reż. / dir. Barbara Vojtašáková, 25’

Ana – reż. / dir. Romana Candráková, 7’

Kolacja dla 2, śniadanie dla 1 / Dinner for 2, Breakfast for 1 / Večera pre 2, raňajky pre 1 – reż. / dir. Kristína Žilinčárová, 4’

Nie chcę jeszcze odejść/ I Don´t Want to Go Yet / Ja ešte ne chcem odísť – reż. / dir. Klára Fedora Homzová, 7’

O gwiazdach i bajkach / Of Stars and Fables / O hviezdach a bájkach – reż. / dir. Alla Dmitrievna Prokopyshyna, 7’

Lasy i wybrzeża koło Zingst / Forests and Coasts Near Zingst / Lesy a pobrežia při Zingste – reż. / dir. Peter Podolský, 6’

Connected / Spojení – reż. / dir. Peter S. Kološ, 9’

SALA W PARKU 11:00

BLOK FILMOWY DLA MŁODEGO WIDZA

Klub brzydkich dzieci / The Club of Ugly Children / De Club van Lelijke Kinderen – reż. / dir. Jonathan Elbers, Holandia / The Netherlands, 91’ (fab. / feat.) Po filmie warsztaty dla młodego widza 13:30

Po odzyskaniu niepodległości – kino Litwy, Łotwy i Estonii

Vesper – reż. / dir. Kristina Buozyte, Bruno Samper, Litwa, Francja, Belgia / Lithuania, France, Belgium, 114’ (fab. / feat.) 15:30

Wielcy znani – zapomniani: Molly Picon

Judel gra na skrzypcach / Jidł Mit’n Fidł – reż. / dir. Józef Green, Jan Nowina-Przybylski, Polska / Poland, 92’ (fab. / feat.) 17:30

Portrety twórców filmowych – Edward Żebrowski (1935 – 2014)

Skok – reż. / dir. Edward Bernstein, Antoni Krauze, Polska / Poland, 11’ (dok. / doc.)

Notatki z życia – reż. / dir. Maria Zmarz-Koczanowicz, Polska / Poland, 75’ (dok. / doc.)

PIĄTEK, 20 CZERWCA DUŻA SALA LEŚNIK 12:00

Piargi / The Ballad of Piargy / Piargy – reż. / dir. Ivo Trajkov, Słowacja, Czechy, Macedonia / Slovakia, Czech Republic, North Macedonia, 100’ (fab. / feat.) 14:00

Studio Miniatur Filmowych – 65 lat historii

Wodowanie – reż. / dir. Leszek Galewicz, 2’

Lombard / The Pawnshop – reż. / dir. Łukasz Kowalski, Polska / Poland, 75’ (kon. dok. / doc. comp.) 15:30

Art Talent Show / Zkouška umění – reż. / dir. Adéla Komrzý, Tomáš Bojar, Czechy / Czech Republic, 102’ (kon. dok. / doc. comp.)

Spotkanie: Adéla Komrzý, Tomáš Bojar 17:45

Słowo / The Word / Slovo – reż. / dir. Beata Parkanová, Czechy, Słowacja, Polska / Czech Republic, Slovakia, Poland, 104’ (kon. fab. / feat. comp.)

Spotkanie: Beata Parkanová

20:00

Studio Miniatur Filmowych – 65 lat historii

Łagodna – reż. / dir. Piotr Dumała, 11’ Apokawixa / It Came from the Water – reż. / dir. Xawery Żuławski, Polska / Poland, 120’ (kon. fab. / feat. comp.)

Spotkanie: Xawery Żuławski 22:45

Szczyty i przepaści / Heights and Depths / Magasságok és mélységek – reż. / dir. Sándor Csoma, Węgry / Hungary, 98’ (fab. / feat.) KAWIARNIA FESTIWALOWA 18:00

Spotkanie autorskie:

Wojciech Marczewski i Damian Jankowski, książka ,,Świat przyspiesza, ja zwalniam” AMFITEATR 22:00

Tata / Dad – reż. / dir. Anna Maliszewska, Ukraina, Polska / Ukraine, Poland, 115’ (fab. / feat.) MAŁA SALA LEŚNIK 12:00

Dwa kolory: Żółty i Niebieski

Jak tam Katia / How Is Katia? – reż. / dir. Kristina Tyńkewycz, Ukraina / Ukraine, 101’ (fab. / feat.)

14:00

KONKURS KRÓTKIEJ FABUŁY

Eleuteria – reż. / dir. Rafał Łysak, Polska / Poland, 18’ (kon. kr. fab. / short feat. comp.)

Strzępy / Shreds / КЛАПТИКИ – reż. / dir. Igor Gavva, Ukraina / Ukraine, 15’ (kon. kr. fab. / short feat. comp.)

Lekcja pływania / Swimming Lesson / Schwimmstunde – reż. / dir. Lisa Hürtgen, Niemcy / Germany, 10’ (kon. kr. fab. / short feat. comp.)

Kraina ciszy / Homeland of Silence / Ticho na poli – reż. / dir. Štefánia Lovasová, Słowacja / Slovakia, 27’ (kon. kr. fab. / short feat. comp.) 16:00

PANORAMA

Brakująca opowieść / The Missing Tale / Emlékek őrei – reż. / dir. Klára Trencsényi, Węgry / Hungary, 82’ (dok. / doc.)

18:00

WARSZAWSKA SZKOŁA FILMOWA

Tylko do świtu / Only Until Dawn – reż. / dir. Eliza Godlewska, Alan Ruczyński, 27’

Te cholerne peonie / These Damn Peonies – reż. / dir. Polina Biliaeva, 14’

Powiedz tato / Say Daddy – reż. / dir. Andrii Shostak, 6’

Mały chłopiec / Little Boy – reż. / dir. Sophie Horry, 17’

Katarakta / Cataract – reż. / dir. Łukasz Iwanicz, 15’

Skorupka / Twig – reż. / dir. Konrad Kosycarz, 11’

20:00

AKADEMIA FILMOWA MIROSLAVA ONDŘÍČKA W PISKU

Na granice / Time to Border / Na hranice – reż. / dir. Filip Zangi, 26’

Pora umierać / Time to Die / Čas zemřít – reż. / dir. Adam Kůs, 15’

Dołujący pstrąg / Trout Down and Out / Pstruh na dně – reż. / dir. Antonín Uličný, 20’

Biada zwyciężonym / Woe to the Vanquished / Běda poraženým – reż. / dir. Aizhan Kyndybayeva, 19’

Pięć ostatnich dni / The Last Five Days / Posledních pět dní – reż. / dir. Lucias Bunčeková, 17’

Amaterasu – reż. / dir. Lukáš Maun, 11’

2027 – reż. / dir. Daniel Geisseder, 4’ SALA W PARKU 11:00

BLOK FILMOWY DLA MŁODEGO WIDZA

Słynny najazd niedźwiedzi na Sycylię / The Bears’ Famous Invasion of Sicily – reż. / dir. Lorenzo Mattotti, Francja, Włochy / France, Italy, 82’ (fab. / feat.)

Po filmie warsztaty dla młodego widza

13:30

Po odzyskaniu niepodległości – kino Litwy, Łotwy i Estonii

Żegnaj, ZSRR! / Good Bye Soviet Union / Huuvasti, NSVL! – reż. / dir. Lauri Randla, Estonia, Finlandia / Estonia, Finland, 91’ (fab. / feat.)

15:30

Po odzyskaniu niepodległości – kino Litwy, Łotwy i Estonii

U progu wojny / Dawn of War / O2 – reż. / dir. Margus Paju, Estonia, Finlandia, Łotwa, Litwa / Estonia, Finland, Latvia, Lithuania, 100’ (fab. / feat.) 17:30

W kręgu socrealizmu:

KOBIETA PRACUJĄCA

Wybór fragmentów dokumentalnych z lat 1949 – 1970, 45’ SOBOTA, 1 LIPCA DUŻA SALA LEŚNIK 11:00

Tonia – reż. / dir. Marcin Bortkiewicz, Polska / Poland, 82’ (fab. / feat.) 12:45

Studio Miniatur Filmowych – 65 lat historii

Czerwone i Czarne – reż. / dir. Witold Giersz, 6’

Wojna domowa / War at Home – reż. / dir. Aleksander Zalewski, Polska / Poland, 77’ (kon. dok. / doc. comp.) 14:30

Marzec ‘68 / March ‘68 – reż. / dir. Krzysztof Lang, Polska / Poland, 120’ (fab. / feat.) Spotkanie: Mariusz Bonaszewski 17:15

IO – reż. / dir. Jerzy Skolimowski, Polska, Włochy / Poland, Italy, 86’ (kon. fab. / feat. comp.) 19:00

Ofiara / Victim / Oběť – reż. / dir. Michal Blaško, Słowacja, Czechy, Niemcy / Slovakia, Czech Republic, Germany, 91’ (kon. fab. / feat. comp.) AMFITEATR 20:00

Koncert muzyki filmowej – Jazz Film Ensamble 21:00

Gala wręczenia nagród 52. Lubuskiego Lata Filmowego 22:30

Niebezpieczni dżentelmeni / Dangerous Men – reż. / dir. Maciej Kawalski, Polska / Poland, 107’ (fab. / feat.) MAŁA SALA LEŚNIK

12:00

Dwa kolory: Żółty i Niebieski

Klondike / Klondajk – reż. / dir. Maryna Er Horbacz, Ukraina / Ukraine, 100’ (fab. / feat.) 14:00

KONKURS KRÓTKIEJ FABUŁY

Alkibiades / Alcibiades – reż. / dir. Robert Kwilman, Polska / Poland, 26’ (kon. kr. fab. / short feat. comp.)

Romeo i Julia? / Romeo and Juliet? / Romeo a Julie? – reż. / dir. Jan Daniel, Czechy / Czech Republic, 23’ (kon. kr. fab. / short feat. comp.)

Dzieci i ryby / Out of water – reż. / dir. Gracjana Piechula, Polska / Poland, 14’ (kon. kr. fab. / short feat. comp.)

16:00

AKADEMIA FILMU I TELEWIZJI W BERLINIE (DFFB)

Wszystko w co wierzymy / All We Chose to Believe In / Alle glauben fest daran – reż. / dir. Övünç Güvenışık, 30’

Robię to ostatni raz / This Is the Last Time I’m Doing This / Das ist das letzte Mal, dass ich das mache – reż. / dir. Sorina Gajewski, 20’

Kwadratowe niebo / The Sky Is a Square / Unkraut – reż. / dir. Agnes Maagaard, 12’

SALA W PARKU 11:00

BLOK FILMOWY DLA MŁODEGO WIDZA

Yakari i wielka podróż / Yakari, a Spectacular Journey / Yakari, le film – reż. / dir. Xavier Giacometti, Belgia, Francja, Niemcy / Belgium, France, Germany, 82’ (fab. anim. / anim. feat.)

Po filmie warsztaty dla młodego widza 13:30

Po odzyskaniu niepodległości – kino Litwy, Łotwy i Estonii

Burza dusz / The Rifleman / Dveselu putenis – reż. / dir. Dzinters Dreibergs, Łotwa / Latvia, 104’ (fab. / feat.) 15:30

Studio Miniatur Filmowych – 65 lat historii

W labiryncie Studia Miniatur Filmowych – reż. / dir. Jerzy Kalina, 55'