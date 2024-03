Trwa walka o zdrowie Michaliny Tomków z Żar. 38-letnia mama dwóch dziewczynek chce pokonać chorobę i wrócić do normalnego życia

Chciałam wyć i krzyczeć

Trudno sobie wyobrazić, co w takim momencie czuje mama dwójki dorastających dzieci, które tak bardzo potrzebują wsparcia, opieki. Michalina nie poddała się i rozpoczęła walkę o powrót do zdrowia. - Wiedziałam, że najważniejsze jest jak najszybsze rozpoczęcie leczenia. Z ogromną nadzieją przeszłam przez cykle chemii oraz radioterapii. Było mi potwornie ciężko, jednak starałam się nie poddawać. Musiałam wrócić do zdrowia, musiałam o siebie walczyć - opowiada żaranka. - Niestety, niedługo po odstawieniu leczenia nastąpiła wznowa. Mój świat się załamał, a serce przepełniała rozpacz. Chciałam wyć i krzyczeć, jednak żadna z tych rzeczy nie mogła mi pomóc.

Koszty są ogromne

Pierwszy etap leczenia pomógł, Michalina powoli wracała do normalnego życia, ale we wrześniu 2023 roku choroba wróciła. Chemioterapia pomogła, ale organizm, zwłaszcza nerki, są w złym stanie. Michalina trafiła na OIOM, tylko dzięki swojej sile, udało jej się to przetrwać. Teraz ratunkiem dla chorej 38-latki jest nierefundowane leczenie onkologiczne. Koszty są ogromne. Same badania to 5 tysięcy euro, która udało się zdobyć rodzinie. Jedna dawka leku to koszt 17 tysięcy złotych, a musi ją przyjmować w dwóch dawkach co cztery tygodnie. Koszty są ogromne. Potrzebne jest wsparcie. Jak pomóc? W poniższym linku są szczegółowe informacje.

Jak pomóc Michalinie