Trzy auta zderzyły się na skrzyżowaniu w Skwierzynie. Na miejsce przyjechała straż i pogotowie

Policjanci, którzy pojawili się na miejscu, ostatecznie zakwalifikowali zderzenie trzech aut na skrzyżowaniu jako kolizję. Funkcjonariusze policji ustalają także jej przebieg i jak do niej doszło.

- Na szczęście nikomu się nic nie stało, choć jeden z kierowców poprosił, by wezwać karetkę, bo się źle czuje. Przybyli na miejsce ratownicy zespołu ratownictwa medycznego, nie stwierdzili, by konieczne było odwiezienie go do szpitala. Po usunięciu pojazdów z jezdni i zabezpieczeniu wycieków, strażacy po 30 minutach, powrócili do strażnicy - informują druhowie z OSP Skwierzyna.