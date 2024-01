Trzy lata i trzy razy wyższe ceny najtańszych mieszkań w Nowej Soli. Skąd podwyżka i czy jeszcze kiedyś będzie taniej? (eg)

Trzy lata temu można było w Nowej Soli kupić najtańsze mieszkanie za 34 tys. zł. Półtora roku temu było to już ok. 90 tys. zł. Dzisiaj za kawalerkę do generalnego remontu trzeba zapłacić ok. 120 tysięcy. Eksperci znają przyczyny podwyżek i wyjaśniają, czy jeszcze możliwe są spadki cen.