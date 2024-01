Jeśli Nowa Sól jest kobietą, to czyje nazwisko będzie nosić od kwietnia?

Ilu będzie ostatecznie chętnych na fotel prezydenta Nowej Soli okaże się po rejestracji, ale można spodziewać się co najmniej czwórki.

– Dzisiaj do wyborów jest na tyle blisko, że można powiedzieć, że prawie wszyscy kandydaci się ujawnili. Wygląda na to, że Beata Kulczycka, to poważny kontrkandydat obecnego prezydenta Jacka Milewskiego. Ale nie jest tak, że to będzie główna rozgrywka, bo siła opozycyjna, która stała się siłą rządową, na pewno będzie chciała powalczyć o stanowisko prezydenta Nowej Soli. Wiadomo też, że kogoś wystawi też PIS – przewiduje jeden z mieszkańców, który od wielu lat przygląda się kondycji miasta.