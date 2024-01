Zapominasz odśnieżyć chodnik albo strącić sople z dachu? Dostaniesz mandat. I to nie mały!

Kto musi odśnieżać chodnik?

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątania błota, śniegu i lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służącej do użytku publicznego w sposób systematyczny oraz gwarantujący zachowanie czystości i porządku. Uprzątanie błota, śniegu i lodu powinno być realizowane niezwłocznie, natomiast innych zanieczyszczeń, systematycznie w miarę występujących potrzeb, minimum raz dziennie do godziny ósmej - czytamy w regulaminie.

Jaka kara za nieodśnieżony chodnik?

Za zaniedbanie tego obowiązku grożą konsekwencje. Straż miejska może ukarać właściciela lub zarządcę nieruchomości mandatem w wysokości do stu złotych. Jednak to nic w porównaniu ze skutkami, jakie może ponieść właściciel, gdy na nieodśnieżonym chodniku dojdzie do wypadku. Poszkodowany ma prawo domagać się odszkodowania i zależnie od sytuacji, może być to koszt od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych.