Tusk, chce „ukraść” 500+? Lubuscy parlamentarzyści o nowym szefie PO

Były premier przekonywał, że rząd PO-PSL chciał wprowadzić świadczenie i miał to przygotowane. – To był najbardziej antyspołeczny rząd w historii Polski – ostro ocenia była minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej – za ich kadencji, 2 mln polskich dzieci straciło prawo do i tak niewielkiego zasiłku. Dopiero Prawo i Sprawiedliwość zrealizowało obietnicę, z którą szło do wyborów. Mówienie, że Platforma Obywatelska miała pomysł na 500+, to absolutnie skandaliczna, niemająca nic wspólnego z rzeczywistością wypowiedź. To Himalaje hipokryzji!- komentowała Rafalska, oceniając słowa Tuska, jazdą bez trzymanki.

- Powrót Donalda Tuska, to zła wiadomość dla Polski i zła informacja dla Platformy Obywatelskiej – mówił w TVP Info poseł Łukasz Mejza (niezrzeszony). Lubuski parlamentarzysta był gościem popularnego porannego show Michała Rachonia - Jedziemy. Wywiad poświęcono zmianom w kierownictwie największego ugrupowania opozycyjnego. Mejza porównał Tuska do starego 8. bitowego komputera, który nie ma pomysłu na program i kierowanie zespołem.