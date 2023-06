- Tusk, serio chcesz rozebrać mur na granicy z Białorusią? - pytali politycy Zjednoczonej Prawicy

Bezpieczeństwo polskich granic to dla polityków Prawa i Sprawiedliwości kluczowa sprawa. Europę zalewa fala nielegalnych imigrantów, za wschodnią granicą toczy się wojna, a na Białoruś trafili mordercy z tak zwanej grupy Wagnera.

Dlatego politycy prawicy chcą jasnych deklaracji w sprawie bezpieczeństwa Polski. - Wszyscy pamiętamy rok 2015 gdy politycy Platformy mówili, byśmy przyjęli każdą ilość uchodźców, bo to dla nas żaden kłopot. Dla naszego rządu bezpieczeństwo Polaków jest priorytetem. Po to została zbudowana zapora na granicy z Białorusią, ale spotkaliśmy się z atakiem opozycji z Platformy. Wielokrotnie próbowano ośmieszać tę budowę, tylko dlatego, że ktoś jest przeciwko nam. A zapora skutecznie broni przed wejściem nielegalnych uchodźców do Polski. Można sobie wyobrazić, co działoby się i ilu migrantów trafiłoby do naszego kraju. Dlatego dziś pytamy, czy Donald Tusk jest za przymusową relokacją i napływem imigrantów oraz za rozebraniem zapory na granicy. To są fundamentalne pytania – podkreślił poseł Marek Ast.