Uczniak Szprotawa ma szczęście do utalentowanej i pracowitej młodzieży

- Nasz klub powstał dokładnie 28 listopada 1998 roku, siedzibą jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Henrykowie – opowiadał trener Zygmunt Szwarc. - Pomysł szybko wypalił, młodzież ze Szprotawy i całej gminy złapała okazję do realizacji swoich planów sportowych. Mieliśmy i mamy do dziś szczęście do utalentowanej, a przede wszystkim pracowitej młodzieży, która nie bała się pracy mimo różnych warunków. Nasi zawodnicy zdobyli prawie 60 medali mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych. Wszystkie osiągnięcia zostały wypracowane w wielkim trudzie. Na początku warunki do treningu były ciężkie. Dyski treningowe, dzięki warsztatom szkolnym, robiliśmy sami. Rzuty wykonywaliśmy łańcuchami, rurkami metalowymi, kołkami drewnianymi. Jedna sztanga, ławeczka, musiały wystarczyć do realizacji treningu.