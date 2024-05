Uczniowie "Szóstki" w Gorzowie świętowali Dzień Europy. Była to okazja do zabawy, ale i poszerzenia horyzontów

9 maja obchodzimy Dzień Europy - święto pokoju i jedności w Europie. Jest to oficjalne święto Unii Europejskiej, zrzeszającej obecnie 27 państw. Polska należy do tego grona od 1 maja 2004 roku, a w tym roku obchodzimy 20-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Tańce, moda, baśnie i duża dawka wiedzy

Klasa 1 a zaprezentowała pełen energii taniec sirtaki, popularnie nazywany zorbą. Dzięki prezentacji przygotowanej przez klasę 1 b publiczność poznała wiele faktów na temat Francji, zobaczyła minipokaz mody haute cuture oraz szalonego kankana. Klasa 2 a wprowadziła widownię w świat irlandzkich baśni i mitów, a irlandzki skrzat leprechaun zaprosił wszystkich do obejrzenia narodowego tańca w rytm tradycyjnej melodii ,,Dance above the rainbow’’. Żywiołowy układ taneczny przygotowała również klasa 2b, której to uczniowie tańczyli do piosenki ,,Sofia’’ , znanego hiszpańskiego piosenkarza Alvaro Soler. Prezentująca Czechy klasa 3 a pokazała zgromadzonej publiczności bohaterów czeskich filmów animowanych dla dzieci. Kto pamięta Rumcajsa, Krecika czy Makową Panienkę? Trzecioklasiści zaśpiewali jeszcze po czesku ,,Brace Kubo’’ oraz zatańczyli polkę. Z kolei występująca jako ostatnia klasa 3 b zaprosiła wszystkich w podróż po Włoszech. Dzięki nim, widzowie ,,odwiedzili’’ Wenecję, Weronę, Mediolan, San Remo i Rzym. Podziwiali rytmiczną tarantellę i wysłuchali włoskiej wersji piosenki ,,Panie Janie’’, czyli ,,Fra Martino’’.