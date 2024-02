Udany rewanż Astry Nowa Sól. Lechia pokonana, a „Koliberki” są coraz bliżej play-offów!

Astra Nowa Sól – Lechia Tomaszów Mazowiecki 3:1

Sety: 25:20, 25:19, 21:25, 25:15

Astra grała w składzie: Kosian, Czyrniański, Kryński, Jacznik, Skibicki, Pizuński, Fołtynowicz (l)

Nowosolanie walczą o awans do fazy play-off, a sobotni rywal to bezpośredni rywal w rywalizacji o czołową ósemkę. „Koliberki” przed własną publicznością rozegrały jednak bardzo dobre spotkanie, a wygrana za trzy punkty jest jak najbardziej zasłużona. Astra tym samym zrewanżowała się Lechii za porażkę 1:3 w pierwszej rundzie.

Narzucić swój rytm i styl grania – to był cel Astry. Nowosolanie zrealizowali postawiony plan w pierwszych dwóch setach znakomicie. Drużyna z Tomaszowa miała problemy, by wejść dobrze w spotkanie. W ataku „rządził i dzielił’ Tomasz Kryński, wybrany zresztą MVP spotkania. Od stanu 6:6 przewaga Astry rosła. Lechia wprawdzie doprowadziła do wyrównania (14:14), ale to było wszystko, na co stać było gości. Gospodarze wygrali inauguracyjną partię 25:20.

W drugim secie było podobnie. Lechia tylko na początku dotrzymywała kroku miejscowym. Od stanu 4:4 nowosolanie przejęli inicjatywę, w pewnym momencie prowadzili nawet 20:10, by zwyciężyć 25:19. W trzeciej partii Lechia zmieniła rozgrywającego i to był strzał w dziesiątkę. Wiktor Musiał i Dawid Suski tchnęli nowego ducha w grę przyjezdnych. Nowosolanie mieli wprawdzie znakomity początek (4:0, 6:2), ale od stanu 15:15 zarysowała się minimalna przewaga graczy z Tomaszowa Mazowieckiego. Lechia w końcówce przechyliła szalę na swoją stronę i zwyciężyła 25:21.