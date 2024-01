Udawała psychologa i przyjmowała pacjentów. Mieszkanka Nowej Soli ma też wiele innych zarzutów

"Psycholog" z Nowej Soli. Pacjent nie wytrzymał

To była druga połowa kwietnia 2021 roku. Pacjent „psycholożki” z Nowej Soli w trakcie rozmowy z pracownikiem Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ zasugerował, że psycholog zatrudniona u jednego z zakontraktowanych przez oddział świadczeniodawców, może nie posiadać wymaganych kwalifikacji do udzielania świadczeń w charakterze psychologa.

Pacjent, który zgłosił swoje wątpliwości do NFZ, na sobie odczuł, że kobieta może nie mieć odpowiednich kwalifikacji. Zaczął szukać informacji i ustalił, że wprawdzie ma wyższe wykształcenie, ale nie w kierunku psychologii, a w tej dziedzinie skończyła zaledwie studia podyplomowe. Z opowieści mężczyzny wynika, że kobieta sprawiała dobre wrażenie, wzbudzała zaufanie, wręcz potrafiła nawiązywać przyjacielskie stosunki.