Uwaga! Bony lekowe NFZ do aptek to oszustwo! Cwaniacy wyłudzają nasze dane i pieniądze. Nie dajcie się nabrać

Jak informuje Joanna Branicka z lubuskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze oszuści w sieci stosują kolejną metoda wyłudzania pieniędzy i danych, przekonując pacjentów, że to akcja NFZ. To metoda na „bon z NFZ do apteki”. Nie daj się oszukać!