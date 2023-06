Uwaga, pacjenci, nocna i świąteczna pomoc teraz będzie w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze! ZDJĘCIA/FILM

To tej pory, gdy coś nam się stało w nocy lub w święta, po pomoc udawaliśmy się na pogotowie. Od 30 czerwca, od godziny 18.00 nocnej i świątecznej pomocy udzielał będzie Szpital Uniwersytecki.

Pamiętajmy zatem, że w nocy i w święta punkt pogotowia ratunkowego przy ulicy Chrobrego nie będzie już udzielał pomocy. Zadanie to przejmuje Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze. Gdzie zatem powinien od 30 czerwca, od godziny 18.00 udać się pacjent, którego stan zdrowia będzie na tyle zły, że nie będzie on w stanie poczekać do wizyty u swojego lekarza rodzinnego?

Nocna i świąteczna pomoc w Centrum Zdrowia Matki i Dziecka

Nocna i świąteczna pomoc będzie udzielana w budynku Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Samochodem wjedziemy na teren szpitala od ul. Zyty. Pieszo dostaniemy się też od ulicy Waryńskiego. Ambulatorium przy szpitalu pracować będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy przez całą dobę, czyli od godz. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W wyjątkowych przypadkach świadczenia są udzielane w domu pacjenta.

Uwaga! Pacjenci, którzy mają zlecone leki w iniekcji (zastrzyki) w święta i dni wolne od pracy, czyli wtedy, gdy ich przychodnia POZ nie pracuje, powinny zgłosić ten fakt najpóźniej w czwartek, kontaktując się telefonicznie z ambulatorium w godzinach jego pracy. Telefon - 68 3000 800, od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne przez całą dobę.

Nocna i świąteczna pomoc będzie udzielana w budynku Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Samochodem wjedziemy na teren szpitala od ul. Zyty. Pieszo dostaniemy się też od ulicy Waryńskiego Jacek Katos

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna po nowemu

Pamiętajmy o tym, że tzw. nocna i świąteczna opieka zdrowotna jest przedłużeniem podstawowej opieki zdrowotnej. Korzystamy z niej bezpłatnie i bez skierowania, gdy nasz lekarz rodziny nie pracuje. Nie obowiązuje tutaj rejonizacja!

Dlaczego zamiast pogotowia w nocy i święta pomocy udzielać nam będzie szpital? Jak wyjaśnia Antoni Ciach, dyrektor ds. lecznictwa Szpitala Uniwersyteckiego, to efekt ustawy, która nakazuje wszystkim szpitalom od 1 lipca udzielanie nocnej i świątecznej pomocy. Wcześniej szpitala mogły, ale nie musiały teraz robić. Teraz będzie to obowiązek.

- Staraliśmy się organizacyjne dobrze przygotować, żeby sprawnie ta zmiana przebiegła – mówi prezes Szpitala Uniwersyteckiego dr Marek Działoszyński. – Pomoc udzielana będzie w nowym budynku Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Kadra i pacjenci zyskają przestrzeń, będą toalety, pokoje wypoczynkowe dla personelu, ochrona, informacja i możliwość wypicia kawy z automatu.

Największe obawy? Zderzenie oczekiwań pacjentów nocnej i świątecznej opieki z tym, co jest zakontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Stąd konieczna jest edukacja, kiedy pacjent ma się udać do nocnej opieki, a kiedy np. na SOR czy na tzw. drobną urazówkę. Jaką pomoc może tam uzyskać itd. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna - telefon - 68 3000 800, od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne przez całą dobę. Jacek Katos

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna - dyżuruje trzech lekarzy, trzy pielęgniarki

Dorota Piechowiak, koordynatorka ambulatorium, podkreśla, że na dyżurze nocnym dostępnych będzie trzech lekarzy, dwóch lekarzy ogólnych i pediatra oraz trzy pielęgniarki. Będzie zespół wyjazdowy do wizyt domowych, założenie cewnika, stwierdzenia zgonu. Będzie jedna pielęgniarka, która zajmie się rejestracją i tzw. segregacją pacjentów. Bo jeśli np. ktoś będzie z dusznością, to zostanie przyjęty w pierwszej kolejności. Nie zabraknie też gabinetu zabiegowego.

Co ze zwolnieniami?

My wystawiamy zwolnienie na dany dzień. Jeśli np. komuś strzeli kręgosłup i z bólem trafi do nas, to dostanie zwolnienie na ten dzień. Na pozostałe leczenie musi się już udać do lekarza rodzinnego, który wystawi mu – jeśli uzna za uzasadnione – zwolnienie na następne dni. Pamiętajmy, że od 30 czerwca w nocy i w święta punkt pogotowia ratunkowego przy ulicy Chrobrego nie będzie już udzielał pomocy. Zadanie to przejmuje Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze Jacek Katos

Kiedy się zgłaszamy po pomoc?

Jak podaje na swoich stronach internetowych Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze:

Do ambulatorium zgłaszamy się w przypadku:

nagłego zachorowania,

nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,

gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Czego nie uzyskamy? W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie uzyskamy: wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,

recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym,

rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia,

skierowania do specjalisty. ZOBACZ TEŻ