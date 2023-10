Uwaga rodzice! Jedzenie w żłobkach w Gorzowie będzie droższe! Prawie o połowę!

Dziś za wyżywienie w gorzowskich żłobkach płaci się 7 zł za każdy dzień pobytu dziecka w placówce. Za kilka tygodni opłata może być znacznie wyższa niż teraz. Podczas środowej sesji rady miasta (25 października) radni będą bowiem głosować nad nowelizacją uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach miejskich. W uchwale ma się pojawić zapis: „Ustala się maksymalną opłatę za wyżywienie dziecka w żłobku w wysokości 10,00 zł za każdy dzień pobytu”.

Jeśli radni zagłosują za, oznaczać to będzie podwyżkę o prawie 43 proc.! Oznacza to, że – w zależności od liczby dni w miesiącu - trzeba będzie zapłacić od 60 do 69 zł więcej niż obecnie.