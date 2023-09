V Lubuski Samarytanin. "Mają piękne serca i piękne spojrzenie na drugiego człowieka"

Nagroda „Lubuski Samarytanin” jest nagrodą biskupa zielonogórsko-gorzowskiego ustanowioną na wniosek Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia. Jej celem jest promocja oraz przybliżenie opinii społecznej osób i instytucji, które podejmują przykładną, bezinteresowną i holistyczną służbę względem osób chorych i cierpiących.

– To niezwykle istotne, żeby po raz kolejny spróbować przybliżyć opinii społecznej, jak istotną rolę pełni takie holistyczne podejście do opieki nad pacjentem, szczególnie aspekt psychiczno – duchowy – podkreśla Ewa Skrbeńska, p.o. dyrektora LOW NFZ. – Wybór to jest bardzo trudna decyzja. Opisując kandydatów ,czy instytucje spotykamy się z postawami godnymi naśladowania. Spośród nich musimy wybrać tych, których wyróżnimy.