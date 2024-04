VI LO w Zielonej Górze zyskało pomoce dydaktyczne, meble dzięki fundacji. Jakiej?

Dzięki hojności i zaangażowaniu Fundacji PKO Banku Polskiego, VI Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze miało możliwość skorzystania z dofinansowania, które przyczyniło się do rozwoju placówki.

Dzięki wsparciu uczniowie zyskali pomoce dydaktyczne, nowe meble i nie tylko

Jak mówi dyrektor szkoły, Radosław Grązka, ze środków finansowych Fundacji PKO Banku Polskiego, mogliśmy dokonać istotnych inwestycji, które miały bezpośredni wpływ na jakość edukacji i komfort naszych uczniów. Doposażenie sal pedagogicznych i psychologicznych w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz meble pozwoliło stworzyć optymalne warunki do realizacji różnorodnych zajęć, sprzyjając tym samym efektywnemu procesowi nauczania i uczenia się. Dodatkowo, możliwość zorganizowania zajęć z terapii słuchowej metodą Tomatisa otworzyła przed nami nowe perspektywy we wsparciu rozwoju naszych uczniów, co jest dla nas niezmiernie istotne.