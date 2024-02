W Arenie Gorzów emocji nie braknie. Koszykarki rozegrają ostatni mecz przed play off

Co stanie się w przypadku porażki akademiczek ze Ślęzą? Wówczas spadną one na czwarte miejsce w tabeli i zostaną skazane na walkę w play off z mocnymi zespołami - Polskim Cukrem AZS-em UMCS Lublin lub MB Zagłębiem Sosnowiec. Przypomnijmy, że w pierwszym w tym sezonie meczu gorzowianki przegrały we Wrocławiu 72:81. Pora więc na rewanż, który może być bardzo trudną przeprawą dla miejscowych. Wciąż nie wiadomo bowiem, czy drużyna z Gorzowa zagra w pełnym składzie, ze swoją liderką Chloe Bibby. Australijka już prawie miesiąc leczy uraz kolana.