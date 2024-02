W Gorzowie powstanie Branżowe Centrum Umiejętności. Uczniowie będą kształcić się na autach elektrycznych

- To będzie wyjątkowy projekt. Projekt, który bardzo mocno rozwija nam branżę automotive. To branża, która bardzo mocno rozwija się z naszym mieście i branża, o którą prosili pracodawcy – mówi prezydent Jacek Wójcicki.

Szkoła kupi samochody elektryczne

Branżowe Centrum Umiejętności ma powstać we współpracy m.in. z Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną i Akademią im. Jakuba z Paradyża.

- Ten projekt będzie dawał możliwości kształcenia młodych ludzi w branży samochodów elektrycznych. To duży projekt. Potrzebne są do niego symulatory, samochody elektryczne, oprzyrządowanie najnowszej technologii – mówi prezydent Jacek Wójcicki.

W ramach tego projektu zamontowane będą też panele słoneczne.

- Fotowoltaika będzie pozwalała nam na potężne oszczędności na energii elektrycznej w ramach CEZiB-u – mówi prezydent.