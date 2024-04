Z buta w sygnalizację świetlną w Kostrzynie nad Odrą. Bezmyślny wybryk na ruchliwym skrzyżowaniu

Z buta w sygnalizator

Na nagraniu widać, jak młoda dziewczyna podchodzi do sygnalizacji świetnej. Zamiast nacisnąć przycisk, wywołujący zielone światło, mocno uderza w ten przycisk kopniakiem. Siła uderzenia jest tak duża, że cały sygnalizator aż się trzęsie. - To prawdopodobnie uczennica jednej z kostrzyńskich szkół. Idzie w towarzystwie, łącznie to trzy osoby, wszyscy z plecakami. Widać, że grupa wraca ze szkoły - mówi nam autor nagrania.

Wideo: Bezmyślne zachowanie widać na nagraniu