W Gorzowie powstanie Muzeum Diecezjalne Środkowego Nadodrza?

Skąd pomysł na powstanie muzeum diecezjalnego?

- Kościół powszechny kładzie biskupom ordynariuszom obowiązek zatroszczyć się o dziedzictwo historyczne, kulturowe danego Kościoła, żeby rzeczy, które już są wyłączone z kultu, a które mają wartość historyczną, materialną, kulturową, przechowywać, opracowywać i udostępniać do zwiedzania – mówi nam bp Adrian Put, biskup pomocniczy diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

A różnych rzeźb, obrazów w diecezji jest dosyć sporo. W sobotę 20 stycznia zawiązał się więc komitet, który wraz z diecezją chce doprowadzić do tego, by powstało Muzeum Diecezjalne Środkowego Nadodrza.

- Jakieś doświadczenie w tej materii już mamy, bo na terenie diecezji – w Paradyżu, w Rokitnie - są małe placówki o charakterze. W naszej diecezji, chociaż początki naszego Kościoła sięgają 1945 roku, takiej dużej placówki muzealnej jednak nie było – dodaje biskup.