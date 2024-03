Co ciekawego dzieje się w lubuskiej kulturze? Festiwal Tanga, folklor ze Śląska, Szymon Wydra, pocztowa wystawa, działania w bibliotekach

Trochę nam marzec dał w kość, jeśli chodzi o temperatury, które spadły poniżej zera. No cóż, "w marcu jak w garncu", jak mówi polskie przysłowie. Jedno jest pewne, dni mamy coraz dłuższe, a do wiosny zostały nam już tylko niecałe dwa tygodnie. Lubuskie placówki kultury przygotowały nam mnóstwo ciekawych wydarzeń, wystaw oraz pokazów i wykładów, warto skorzystać.

IŁOWA - JANKOWA ŻAGAŃSKA

W ramach obchodów Dnia Kobiet w gminie Iłowa, w sobotę (9.03) o godz. 16, w świetlicy wiejskiej w Jankowej Żagańskiej, odbędzie się spektakl zatytułowany „Kobieta zmienną jest”. Wystąpią: zespół „Uniwand” oraz „Teatr Oficjalnie Bez Nazwy”. Z kolei w niedzielę (10.03) o godz. 17, na scenie w Bibliotece Kultury, zaśpiewa Szymon Wydra. To uznany muzyk, lider i założyciel zespołu „Carpe Diem”. Studiował w Wyższej Szkole Dziennikarstwa w Radomiu i w Wyższej Szkole Promocji w Warszawie. Był finalistą pierwszej edycji konkursu Idol w 2002 r. Jego styl muzyczny określany był mianem progresywnej piosenki autorskiej, zahaczającej niejednokrotnie o przebojową muzykę środka. Przed rozpoczęciem ogólnopolskiej kariery muzycznej pracował jako instruktor w domu kultury. Dla iłowskiej publiczności Szymon Wydra zaprezentuje się w koncercie akustycznym przy dźwiękach gitary. Wstęp wolny na oba wydarzenia.

WSCHOWA

W niedzielę (10.03) o godz. 14, Muzeum Ziemi Wschowskiej zaprasza na wernisaż wystawy czasowej „Poczta polska w Regionie Wschowsko – Leszczyńskim”. Odbędzie się on w związku z przypadającą tego dnia 160. rocznicą uruchomienia we Wschowie stacji telegraficznej. Z tej okazji wydana została również okolicznościowa pocztówka i datownik. Ekspozycja składa się w znacznej mierze z eksponatów pochodzących ze zbiorów prywatnych Sławomira Tomków z Leszna, który kolekcjonuje przedmioty związane z historią i dziedzictwem poczty polskiej. Po II wojnie światowej, utworzono polski urząd pocztowy w miejscu pruskiego. Pierwszym naczelnikiem poczty został Antoni Moroz, a pierwszym listonoszem Stanisław Dekiert. Wstęp wolny.

REGION

W poniedziałek (11.03) w filii nr 4 (ul. Słoneczna 62a) Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim o godz. 16, w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki (dla dzieci),odbędzie się spotkanie poświęcone pozycji „Szczęście to lis” - Eveliny Daciute. Historia opowiada o niezwykłej przyjaźni chłopca i lisa, o hojności, smutku po stracie i radości z odnalezienia. Także w poniedziałek, ale w sali animacyjnej Centrum Bibliotecznego dla Dzieci i Młodzieży - Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze (al. Wojska Polskiego 9), o 10.30, odbędą się warsztaty z cyklu „Laboratorium uzdrawiającej Książki: Emocje”. Są one skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, które nauczą się rozpoznawać oraz nazywać uczucia i towarzyszące im emocje. Podobne warsztaty, lecz dla dorosłych, odbędą się też w poniedziałek (godz. 16.30) w bibliotece w Gorzowie Wlkp. (ul. Sikorskiego).

We wtorek (12.03) filie nr 4 i 9 (ul. Podgórna) w Zielonej Górze organizują „Dzień Kobiet i Mężczyzn w Bibliotece Norwida”. Od 10:00 do 16:00 będzie można poszukać inspiracji literackich i zaskoczyć swoją drugą połowę wyborem książek a także wylosować niespodziankę, zaś o 16.30 rozpocznie się spotkanie z wizażystką „„Zmaluj sobie make up". W filii nr 5 (ul. Żołnierzy II Armii) o 16.15 można się będzie spotkać z Dariuszem Wojciechowskim – absolwentem filozofii UMK, poetą, fotografem i autorem tomiku “Rajska jabłoń”. Natomiast w filii nr 3 (ul. Kokosowa) od 17.30 odbędą się konwersacje w języku angielskim dla osób dorosłych na poziomie średnio zaawansowanym i zaawansowanym (dla osób, które znają już język i chcą poćwiczyć swobodną rozmowę). We wtorek w bibliotece Herberta w Gorzowie (oddział dziecięcy) o godz. 11, odbędą się zajęcia animacyjno-czytelnicze dla dzieci 2–3 letnich nieobjętych edukacją przedszkolną, wraz z opiekunami „Od zabawy i słuchania do czytania. Marzec czarodziej”.

W środę (13.03) będzie można się wyciszyć w Zielonej Górze. Filia biblioteki Norwida (ul. Kokosowa, Os. Zacisze) zaprasza na tradycyjny, comiesięczny, środowy „Zacisznik - książki i relaks”, podczas którego będzie można zaczerpnąć trochę pozytywnej energii i wymienić się doświadczeniami na temat różnych sposobów na dobre samopoczucie, pozytywne myślenie i relaks. W czwartek (14.03), gorzowska filia nr 6 (ul. Śląska) o godz. 16 organizuje warsztaty rękodzieła „Barwy wiosny w koszyczku wielkanocnym”. W piątek (15.03) także w Gorzowie Wlkp., o godz. 10 (siedziba główna) zostanie otwarta wystawa czasowa Cyganie. Historia wiatrem i obrazem pisana – wystawa prezentowana w ramach seminarium naukowego „Cyganie – fakty i mity”, przygotowana przez WiMBP w Gorzowie. Wstępy wolne, ale niektóre zajęcia wymagają wcześniejszych zapisów.

GORZÓW WIELKOPOLSKI

W poniedziałek (11.03) o godz. 18, w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury, z cyklu „Antropologiczne poznawanie świata” odbędzie się spotkanie z Arkadym Pawłem Fiedlerem pt. „Po drodze maluchem przez Amerykę Południową”. To już kolejna, czwarta odsłona projektu podróżniczo-filmowego „PoDrodze”. Tym razem podróżnik i jego mały polski fiat, koloru turkusowej zieleni, dotarli do chilijskiej i argentyńskiej Patagonii, przejeżdżając Carretera Austral – chilijską drogę południową oraz słynną argentyńską trasę nr 40. Przemierzyli razem Andy, odwiedzili także Peru, Ekwador i Kolumbię, osiągając nawet wysokości sięgające 5000 m n.p.m. Bohater wieczoru to zmotoryzowany podróżnik i entuzjasta dalekich wypraw samochodowych, a także autor filmów i książek podróżniczych. Jest wnukiem wybitnego pisarza i podróżnika, Arkadego Fiedlera. Od lat z pasją odkrywa świat za kierownicą samochodu. Wstęp wolny.

ZIELONA GÓRA

Muzyka ze Śląska

W niedzielę (10.03) o godz. 17.00, w hali Centrum Rekreacyjno-Sportowego (CRS) przy ul. Sulechowskiej odbędzie się koncert „A to Polska właśnie”. z okazji 70-lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Przeważającą część programu stanowić będą kompozycje i opracowania muzyczne Stanisława Hadyny, Wojciecha Kilara i układy choreograficzne Elwiry Kamińskiej oraz Juraja Kubanki, Władysława Stefanika i Jarosława Świątka – twórców potęgi i sławy zespołu Nie zabraknie ponadczasowych utworów: ,,Karolinka”, „Ondraszek”, „Hej te nasze góry” oraz „Tańca chustkowego”, „Krakowiaka” czy „Tańców górali podhalańskich”. Wstęp płatny.

Rusza festiwal tanga – warsztaty i milonga, nie tylko pod palmami Od czwartku (14.03) do końca tygodnia, szkoła tańca „Studio Dance Club” wspólnie z partnerami, zaprasza na „Tango Festival” organizowany z okazji jubileuszowej - XV. „Milongi” w naszym regionie. W czwartek o godz. 19, odbędzie się nieodpłatna lekcja tanga dla początkujących, którą poprowadzi Krzysztof Kociński. Wieczorem zaś, w godz. 20.15-23.30, będzie można uczestniczyć w „Milondze na dobry początek” z udziałem Jarosława Wysockiego. W piątek (15.03), od 18.30 do 20, warsztaty „Rytmika i muzykalność w tangu” prowadzić będą: Müge Üner & Selçuk Atalay. Ci znani i doświadczeni nauczyciele, nie z Argentyny, lecz aż Turcji, pomogą uczestnikom odkryć jak można lepiej tańczyć tango. Po nich, ok. 20.30 rozpocznie się milonga „Festiwalowe Wspomnienia” - (projekcja zdjęć i filmików z poprzednich festiwali) z udziałem Marka Matusewicza. W kolejną sobotę (16.03), w Zespole Szkół Ekologicznych (11.30-16) odbędą się warsztaty: technika - postawa, dysocjacja, energia w tangu, tańczenie poza osią ciała, colgada zastosowanie w tańcu, milonga - rytm, sekwencje kroków oddające charakter tańca. Wieczorem, już w Palmiarni, do tańca na żywo zagra zespół „Bandonegro”, a mistrzowski pokaz tańca dadzą tegoroczni instruktorzy. W niedzielę (17.03) będą kontynuowane warsztaty. Wstęp na większość wydarzeń płatna. Najbardziej znanymi argentyńskimi kompozytorami tanga byli: Astor Piazzolla, Carlos Gardel, Osvaldo Pugliese, Carlos Di Sarli, Francisco Canaro, Juan d'Arienzo i Anibal Troilo. W Polsce tanga komponował przede wszystkim Jerzy Petersburski. Odmianą tego tańca jest milonga wywodząca się z melodii ludowych, która najbardziej popularna była w Buenos Aires i charakteryzuje się mocnym rytmem.

WYDARZY SIĘ WKRÓTCE

W tej rubryce piszemy krótko o wybranych, w tym - odleglejszych wydarzeniach

14.03 – spotkanie turystyczne „Rowerem przez dzikie USA”, Centrum Kultury Zamek, Kożuchów,

15.03 – Wernisaż wystawy “Pasja wg Gąsiora”, Muzeum Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra,

16.03 – Koncert orkiestry Mariusza Woźniaka „Miłość niejedno ma imię”, Szprotawski Dom Kultury,

16.03 – Koncert Świebodzińskiej Orkiestry Dętej, Świebodziński Dom Kultury,

17.03 – Festyn plenerowy „Kaziuki”, Muzeum Etnograficzne w Ochli, Zielona Góra,

17.03 – Koncert Felicjana Andrzejczaka z zespołem, Świebodziński Dom Kultury,

17.03 – Koncert „Don Vasyl i gwiazdy cygańskiej piosenki”, Sulechowski Dom Kultury,

18.03 – Spotkanie z Adamem Woronowiczem, Centrum Kultury „Zamek”, Kożuchów,

20.03 – Koncert fortepianowy Katarzyny Sobich i Łukasza Byrdy, Muzeum Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra,

22.03 – Premiera sztuki „Wiśniowy sad”, Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp.,

23.03 – Koncert „Kim Nowak”, Piwnica Artystyczna „Kawon”, Zielona Góra,

23.03 – Koncert bluesowy zespołu „Blue”, Świebodziński Dom Kultury,

23.03 – Premiera sztuki „Pałac”, Lubuski Teatr w Zielonej Górze,

23.03 – Jarmark „Stoły Wielkanocne”, Sulechów,

23.03 – Szprotawski Jarmark Wielkanocny,

23-28.03 – Zielonogórski Jarmark Wielkanocny „Kraszanka”

23-24.03 – 80-ta rocznica Wielkiej Ucieczki, Muzeum Obozów Jenieckich, Żagań,

24.03 - Koncert “Me And That Man”, Żarski Dom Kultury,

24.03 – Jarmark Wielkanocny, Iłowa,

24.03 – Koncert Pauliny Styś z cyklu „Piętro wyżej”, Szprotawski Dom Kultury,

25.02 – Szlagierowy zawrót głowy, ZOK, Zielona Góra,

1.04 – Koncert wielkanocny Orkiestry Dętej “Zastal”, Zielona Góra,

5.04 – Koncert “Enej - Vesna Tour”, Piwnica Artystyczna Kawon, Zielona Góra,

11.04 – Koncert „NutkoSfera - CeZik dzieciom”, Kostrzyńskie Centrum Kultury,

13.04 – Koncert „Wójcik i Sarniak”, Kostrzyńskie Centrum Kultury,

25.04 – Koncert Anity Lipnickiej „Śnienie”, Świebodziński Dom Kultury,

26.04 – Koncert na 45-lecie „Eleni”, Sulechowski Dom Kultury,

27.04 – Koncert Piotra Bukartyka, Kostrzyńskie Centrum Kultury, Kostrzyn nad Odrą,

28.04 – Koncert „Skolim – król latino”, Sulechowski Dom Kultury,

15-16.06 – Rybobranie, Krosno Odrzańskie,

17.06 – III. Ogólnopolski Festiwal Zespołów i Śpiewaków Ludowych „Na Przydrożku”, Wymiarki,

5-11.08 – Miedzynarodowe Spotkania ze Sztuką, Żarski Dom Kultury,

