Stu kilkudziesięciu księży w katedrze w Gorzowie! Kto w tym roku obchodzi jubileusz kapłaństwa?

- Jak to podkreślał papież Benedykt XVI, dzisiaj mamy to poczucie, że stają w katedrze, a ja pośród nich, specjaliści od spotkania człowieka z Bogiem. Tej specjalizacji dzisiaj tak bardzo potrzeba. I w wymiarze duszpasterskim, katechetycznym, homiletycznym, administracyjnym. Właśnie o to, żeby tę rolę jak najlepiej mogli pełnić, chciałbym się z nimi – i za nich – pomodlić – mówił w czwartkowe przedpołudnie bp Tadeusz Lityński, ordynariusz zielonogórsko-gorzowski. W gorzowskiej katedrze przewodniczył on Mszy Krzyżma, na którą tradycyjnie zjechali kapłani z całej diecezji. Wielki Czwartek, który w tym roku przypada 28 marca, to bowiem dzień, w którym wspomina się ustanowienie sakramentu kapłaństwa.