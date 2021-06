W Gorzowie trudno zdobyć prawko. Jesteśmy w ogonie zdawalności w kraju!

Egzamin teoretyczny zdaje połowa kursantów

Aby uzyskać uprawnienia do kierowania samochodem każdy kandydat musi najpierw przystąpić do egzaminu teoretycznego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. W tym przypadku gorzowska placówka na pierwszy rzut oka nie wypada najgorzej. W ubiegłym roku na blisko 9 tysięcy osób przystępujących do egzaminu teoretycznego zaliczyło go 4,5 tysiąca kursantów, czyli ponad 53 procent. To jednak niewiele w porównaniu z Lublinem czy Rzeszowem, gdzie salę egzaminacyjną z wynikiem pozytywnym opuszczało 65 procent kandydatów.