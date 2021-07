W Gostchorzu korzystają z walorów turystycznych. Zorganizowali rejs drakkarem i plażowanie nad Odrą

Witać wakacje trzeba w taki sposób! W zeszłym tygodniu w Gostchorzu zorganizowano rejs drakkarem oraz plażowanie nad Odrą. W organizację wydarzenia zaangażowała się grupa Gostchorze Team oraz gmina Krosno Odrzańskie ze znaczącym wkładem wiceburmistrza Romana Simińskiego.

Dla mieszkańców oraz gości specjalnie przygotowano plażę z leżakami, czekała też na nich łódź o nazwie Drakkar Lubuski. Nie był to co prawda potężny okręt Wikingów (bo to właśnie były drakkary), ale wystarczający, aby wybrać się na relaksujący rejs po Odrze.

Mieszkańcy korzystali też z uroków natury, leżakując na plaży nad Odrą. Było również ognisko, na którym można było upiec kiełbaski. Zobaczcie na zdjęciach, jak wyglądało to wydarzenie!