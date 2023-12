W Kostrzynie nad Odrą po raz piąty odbył się jarmark bożonarodzeniowy

- To już piąty jarmark bożonarodzeniowy, który wpisał się już na stałe do kalendarza imprez w naszym mieście. Zaprosiliśmy mieszkańców na jarmark, na którym mogą miło spędzić czas w rodzinnej i świątecznej atmosferze. Mamy występy ciekawych zespołów, m. in. kostrzyńskiego zespołu Wrzos – mówi Agnieszka Żurawska-Tatała z urzędu miasta w Kostrzynie nad Odrą.