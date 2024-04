W porażce z Motorem widzimy pozytywy, czyli oceniamy Stal Gorzów za mecz w Lublinie

SZYMON WOŹNIAK 7 (2,2,2,1,0)

Ocena: 3

Pierwsza część meczu była dobra, bo w biegu I wygrał start, w wyścigu VI wyrwał drugie miejsce Bartoszowi Bańborowi, z kolei w gonitwie IX wcisnął się przed Dominika Kuberę. W dwóch ostatnich biegach przyjeżdżał jednak daleko za rywalami.

Pokonani rywale: Kubera (x2), Bańbor

Aktualna średnia w PGE Ekstralidze: 1,600

OSKAR FAJFER 2 (0,0,0,2)

Ocena: 1+

Można zaryzykować tezę, że druga część meczu w jego wykonaniu była lepsza, bo w biegu IX próbował wyjść na prowadzenie atakiem przy krawężniku w pierwszym wirażu. W wyścigu XII pokonał słabszego z juniorów gospodarzy. Oby był to zimny prysznic, który będzie skutkował dużo lepszą jazdą w następnych spotkaniach.

Pokonani rywale: Bańbor

Aktualna średnia w PGE Ekstralidze: 1,333

MARTIN VACULIK 7+2 (1*,2,1*,0,3)

Ocena: 4

Choć na rozkładzie miał wszystkich seniorów gospodarzy, z którymi stawał pod taśmą, to jednak tylko raz przyjechał na pierwszym miejscu do mety. W biegu XIII stracił szansę na to, by przywieźć na ostatnim miejscu Bartosza Zmarzlika.

Pokonani rywale: Kubera, Holder, Przyjemski, Lindgren, Cierniak

Aktualna średnia w PGE Ekstralidze: 1,900