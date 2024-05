W powiecie żagańskim powstają nowe mosty! Jak wygląda budowa w Rudawicy?

Jak informuje wykonawca, most w Trzebowie będzie posiadać najwyższą, I klasę nośności oraz umożliwi bezpieczny przejazd najcięższych kolumn wojskowych. Zaprojektowany przez Nowak-Mosty obiekt M3 to ustrój płytowo-belkowy konstrukcji zespolonej typu stal-beton, a właściwie stal-żelbet.

Konstrukcja z mocnej stali

Wykonawca tłumaczy, że zespolenie stali z żelbetem oprócz pomostu obejmuje także belki w strefach przypodporowych, dzięki czemu przy rozpiętości przęsła nurtowego 55,69 m ograniczamy do minimum ilość stali konstrukcyjnej. Stal trudnordzewiejąca klasy S460 to tzw. stal cortenowska. Jakie są zalety takiego rozwiązania? Jest to stal samopatynująca pokryta cienką powłoką tlenkową, która wykorzystuje naturalne procesy fizykochemiczne i nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego. Dzięki temu inwestor, czyli powiat żagański będzie mógł spać spokojnie bez obaw o łuszczące się po wielu latach powłoki malarskie.

Starosta Henryk Janowicz zapowiada, że najważniejsze dla Żagania mosty Doroty przy ul. Żelaznej będą gotowe już we wrześniu. To zniweluje ogromne korki, które tworzą się w mieście w godzinach szczytu.

Źródło: powiat żagański

Czytaj również na naszym portalu