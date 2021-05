W sobotę w Zielonej Górze odbędzie się akcja dla Ani Orłowskiej pod hasłem: "ZabiegAni dla Ani". Organizatorzy szykują moc atrakcji. Jakich?

- Dla każdego sportowca, obojętnie czy biegniemy, czy płyniemy, te 100 ostatnich metrów jest najtrudniejsze - przyznaje Radosław Brodzik z grupy Zielona Góro Zacznij Biegać, jeden z organizatorów akcji. - To jest ta meta. To walka ze sobą i swoimi słabościami. I tak samo jest z Anią. Musimy pomóc jej pokonać te "ostatnie 100 metrów", bo czas tego biegu, wyścigu się kończy. Musimy go zintensyfikować.

- Trzeba pamiętać o tym, że wciąż mamy pandemię - tłumaczy R. Brodzik. - Dlatego prosimy, by każdy miał maseczkę w kieszeni. Jeśli okaże się, że ludzi przyjdzie dużo i dystans pomiędzy nimi będzie mniejszy niż 1,5 metra, to poprosimy, by założyć maseczki. Zapewniamy też środki do dezynfekcji rąk. Prosimy o stosowanie się do poleceń prowadzących. A akcję poprowadzi znany i lubiany Romek Awiński. Na pewno będzie świetnie!