W Strzelcach Krajeńskich będzie nowe przedszkole. Miasto nie wyda na nie ani złotówki

Nowe przedszkole będzie trzecią taką placówką w mieście. Jest potrzebne, bo z roku na rok przybywa dzieci, dla których dotychczas funkcjonujące obiekty robią się za ciasne. Brakuje w nich między innymi pomieszczeń na zajęcia dodatkowe i szatni na korytarzach. Dzięki realizowanej właśnie inwestycji ma się to zmienić.

Od kilku lat prowadzimy taką politykę, że przyjmujemy wszystkie dzieci do przedszkoli. To powoduje pewien problem, ponieważ mamy dwa budynki przedszkolne i w jednym może się zmieścić pięć grup, a w drugim osiem. Obecnie grupy w naszych przedszkolach są za duże, więc musieliśmy przekierować zerówki do szkół, co nie jest dobrym rozwiązaniem, bo najmłodsze dzieci mieszają się z uczniami starszymi, a i same szkoły tracą potrzebne pomieszczenia. Dzięki nowemu miejscu skończymy z grupami przedszkolnymi w szkołach - mówi Mateusz Feder, burmistrz Strzelec Krajeńskich.