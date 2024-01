Obwodnica Strzelec Krajeńskich rośnie w oczach. Kiedy będzie gotowa?

Prace przy budowie obwodnicy rozpoczęły się na początku ubiegłego roku. Do tej pory zrealizowano już czterdzieści procent zaplanowanych robót. Było to między innymi wykonanie dróg technologicznych, prace ziemne polegające na wykonaniu wykopów i nasypów, a także przebudowa sieci energetycznej, gazociągowej oraz kanalizacji sanitarnej. Na prawie całym odcinku obwodnicy gotowa jest już podbudowa bitumiczna.

Rok budowy praktycznie za nami, a już mamy ponad czterdzieści procent postępu prac, więc naprawdę są one mocno zaawansowane. Aktualnie jesteśmy w okresie zimowym, dlatego na budowie trwa przerwa i roboty są w większości wstrzymane. Natomiast nie oznacza to, że wykonawca nie pracuje, bo spora część prac cały czas jest realizowana. Są to między innymi roboty związane ze zbrojeniami przy obiektach - mówi Marek Pilaczyński z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze.